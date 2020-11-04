banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
“Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para dileniyor”
“Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para dileniyor”
Öğrenmenin yaşı yok
Öğrenmenin yaşı yok
İstanbul’da 48 bin bina hasar alacak
İstanbul’da 48 bin bina hasar alacak
Ayda'nın ailesi 2 haftadır ev bakıyormuş
Ayda'nın ailesi 2 haftadır ev bakıyormuş

Evi yanan aileye Kızılay’dan yardım eli

EVİ YANAN AİLEYE KIZILAY’DAN YARDIM ELİ

KÜTAHYA 04.11.2020, 12:40
2
Evi yanan aileye Kızılay’dan yardım eli

Kütahya’nın Simav İlçesine bağlı Kuşu kabasında evi yanan Tekinbaş ailesine Türk Kızılay Pazarlar Şubesi tarafından yardım yapıldı.

Türk Kızılay’ı, yangında evleri tamamen yandığı için çadırda yaşayan Tekinbaş ailesine battaniye, yatak, giyim malzemeleri ve gıda kolisi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Pazarlar Şube Başkanı Kamil Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Madak, İlyas Kaynar ve Kızılay ekibiyle birlikte Kütahya’nın Simav İlçesine bağlı Kuşu kasabasında meydana gelen yangında evi tamamen yanan 75 yaşındaki Mustafa Tekinbaş’ı ve ailesini ziyaret etti. Kızılay ekibi, evleri tamamen yandığı için çadırda yaşayan Tekinbaş ailesine battaniye, yatak, giyim malzemeleri ve gıda kolisi yardımında bulundu.

Yanan evde eşi ile birlikte yaşadıklarını anlatan Mustafa Tekinbaş, çıkan yangında 1 saat içinde evlerinin yandığını anlatarak, "Kızılay ekiplerine teşekkür ediyorum. Kış mevsimi gelmeden yanan evin yerine yapacağımız ev için destek verilmesinden dolayı teşekkür ederim. Yangının ardından bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay Pazarlar Şube Başkanı Kamil Kul ise yangında evleri tamamen yanan aileye battaniye, yatak, giyim malzemeleri ve gıda kolisi yardımında bulunduklarını belirterek, "Mustafa amca’mıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
hafif yağmur
banner378
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3