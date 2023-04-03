eTwinning projesi öğrencileri birbirleriyle tanıştı

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden 5 öğrencinin katılımıyla 5 proje üyesi Bosna-Hersek, Ürdün ve Moldava’dan, 8 proje üyesi Türkiye’den olmak üzere 13 üye tarafından yürütülen eTwinning projesinin tanışma toplantısı Zoom üzerinden gerçekleştirildi.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden projedeki Talha Türk, Fatma Gül Katıran, Şevval Alkan, Aslı Şahan ve Emine Gül isimli öğrenciler olmak üzere toplamda 50 öğrenci Zoom üzerinden yapılan toplantıya kendini tanıtmak için katıldı. Öğrenciler İngilizce olarak kendilerini tanıttı ve diğer konuşmacıları dinledi, onların matematik alanındaki yapılan çalışmalarından haberdar oldu.

Okul Müdürü İsmail Aydın, proje sayesinde öğrencilerin yurt dışındaki matematik çalışmalarından haberdar olurken, aynı zamanda İngilizce dil bilgilerini de kullanabilecekleri bir imkana kavuştuğunu söyledi.

Aydın, Matematik Öğretmeni Kübra Sancı ve e Twinning proje ekibini tebrik etti.