Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Keleşer, Hisarcık’ta

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile bir araya gelen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık Konsantratör Tesisleri ve Eti Maden tarafından yapımı tamamlanan Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”İlçemizi ziyaret eden Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürümüz Serkan Keleşer ile Hisarcık Konsantratör Tesislerinde ve Eti Maden İşletmelerimizin katkılarıyla yapımı tamamlanan Gençlik Merkezimizde incelemelerde bulunduk. Ayrıca ilçemizdeki kapalı pazar yerinde vatandaşlarımızla sohbet ettik. Genel Müdürümüze bu nazik ziyaretleri ve ilçemize vermiş olduğu destek için teşekkür ediyorum” dedi.