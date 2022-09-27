Esra Özbek Balcı, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine atandı.

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Esra Özbek Balcı atandı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "İl yönetim kurulu üyemiz Esra Özbek Balcı hanımefendi Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanmıştır. Şehrimize, partimize ve kendisine hayırlı olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.