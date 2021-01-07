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Esnaftan Erdoğan’a destek teşekkürü

Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KÜTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit, pandemi sürecinde esnafa başta kira olmak üzere verilecek destek paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

KÜTAHYA 07.01.2021, 22:02
Esnaftan Erdoğan’a destek teşekkürü

Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KÜTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit, pandemi sürecinde esnafa başta kira olmak üzere verilecek destek paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Yiğit’i belirli sürelerde ziyaret ederek, destek paketiyle alakalı bilgi alış verişinde bulundular.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi sürecinde maddi sıkıntı içerisinde olan esnafa 3 ay boyunca kira desteği aylık bin TL verileceğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Yiğit "Desteklerinden dolayı şahsım ve esnaflarım adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 14 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda il ve ilçe belediyeleri kiracılarından salgın sebebi ile kapalı olup iş yapamayanlardan hiç kira alınmayacağını, salgından etkilenip ticarethaneleri açık olan esnaflardan yüzde 50 oranında kira indirimi yapıldığını kaydetti.

Ceyhun, konuşmasını şöyle sürdürdü, "14 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesi ile çıkartılan genelgeyle belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların ittifak hakkı kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağlayan karar neticesinde şehrimizde merkez ve ilçe belediyelerimizin kiracısı olan esnaf hemşehrilerimizden tamamen, kapalı olanlardan sıfır kira ücreti, salgından etkilenen esnaf hemşehrilerimizden de yüzde 50 indirim yapılması, ayrıca kiracı olan esnafımıza aylık 500 TL kira desteği ve 3 ay boyunca etkilenen esnaflarımıza 1000 TL destek paketinin çıkması Salgınla mücadele verdiğimiz bu zor süreçte esnaf hemşehrilerimize bir nebze nefes olmuştur. Milletvekillerimiz ve teşkilatımız ile birlikte şehrimizin dört bir yanında yapmış olduğumuz esnaf ziyaretlerinde kıymetli esnaf hemşehrilerimizle ve esnaf odası başkanlarımızla sürekli istişare halinde olup sorunları ile alakalı çözüm yolları üretmekteyiz."
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