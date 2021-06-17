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Esnaflardan teşekkür ziyareti

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ticaret yapan esnaflar, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a, nezaket ziyaretinde bulundu. Esnaflar, ziyarette Başkan Işık’a, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

KÜTAHYA 17.06.2021, 14:49
Esnaflardan teşekkür ziyareti

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ticaret yapan esnaflar, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a, nezaket ziyaretinde bulundu. Esnaflar, ziyarette Başkan Işık’a, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Adnan Menderes Caddesi üzerinde ticaret yapan esnaflar Başkan Işık’ı makamında ziyaret ederek hem yapılan hizmetler için teşekkür ettiler hem de taleplerini birinci ağızdan, Başkan Işık’a ilettiler. Gerçekleşen ziyarette Başkan Işık, Kütahyalı esnafların ve Kütahya halkının, her hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, yapılan çalışmalarda kendilerine destek olan esnaflara ve Kütahya halkına teşekkür etti.

Esnaflar, Başkan Işık’a yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek taleplerini de ilettiler.
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