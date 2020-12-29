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Esnaflardan Başkan Işık’a kira teşekkürü
Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, kira desteği sebebiyle Belediye Başkanı Alim Işık’a teşekkür etti.
KÜTAHYA 29.12.2020, 17:27
Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, kira desteği sebebiyle Belediye Başkanı Alim Işık’a teşekkür etti.Salgından en çok esnafın etkilendiğini kaydeden Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu kira destek paketi bizlere sevindirmiştir. Bu arada esnafımıza toplamda yüzde 70’lik kira desteği veren Kütahya Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a esnaflarımız adına teşekkür ederim. Esnafın evine ekmek götürmekte güçlük çektiği bir dönemde bu destekler adeta ileç gibi geldi. Ayrıca özel mülkiyet sahipleri kardeşlerimizin de kiracılara gerekli desteği vereceği kanaatindeyim. Esnaf ayakta kalsın ki devlet yaşasın. Devlet yaşasın ki bu coğrafyada hepimiz huzur içinde yaşayalım" diye konuştu.
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