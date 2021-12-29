Esnafa "İndirim kampanyasına katkıda bulunun" çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Simav İlçe Başkanı Bayram Yılmaz, döviz kuruna bağlı olarak yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşların sıkıntılarının devam ettiğini belirterek, halkın faydasına olacak indirimleri hızlandırmak için esnaf ziyaretlerine başladıklarını ifade etti.

Başkan Yılmaz, “Döviz kurundaki düşüşün ardından, vatandaşlarımızın kullandığı temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında beklenen indirimin yavaş seyretmesi üzerine, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla bir kampanya başlatıldı. Bizler de Simav esnafını ziyaret ederek, indirim kampanyasına katkıda bulunmalarını talep ediyoruz. Bu sıkıntılı günleri millet olarak dayanışma içinde aşacağımıza gönülden inanıyoruz. Kampanyamıza destek olan Simavlı esnaflarımıza, teşkilatımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.