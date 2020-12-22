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Esnaf istedi, belediye yaptı
Cumhuriyet Caddesi Genç Ali Sokak’ta işletmeleri bulunan esnafların ışıklandırma talepleri, Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 22.12.2020, 20:28
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Cumhuriyet Caddesi Genç Ali Sokak’ta işletmeleri bulunan esnafların ışıklandırma talepleri, Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Caddesi Genç Ali Sokak esnafları tarafından caddenin ışıklandırma talebi, örnek sokak olacak şekilde Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Yapılan renkli ışıklandırma ile birlikte cadde farklı bir görünüme kavuştu.Örnek sokak olarak tasarlanan Genç Ali Sokak ışıklandırması ile esnafların talepleri hızlı bir şekilde hayata geçirildi.
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