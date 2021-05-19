Eski Belediye Meclis üyesi koronaya yenildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi eski Belediye Meclisi Üyesi Ali Rıza Var, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti

AK Partili eski Belediye Meclis Üyesi 57 yaşındaki 2 çocuk babası Ali Rıza Var, yaklaşık 20 günden beri Korona virüs tedavisi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Var’ın ölümü yakınları ve sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Ali Rıza Var, öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.