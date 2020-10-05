Erken müdahale muhtemel bir felaketi önledi

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını, köylülerin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Günlüce köyü Karabaşkırı mevkiinde çıkan yangın, Günlüce köyüne ait su tankeri ve köylülerin erken müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında bir dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.