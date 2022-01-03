Hayme Ana Anaokulu 5-6 yaş grubu anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna (SHMYO) düzenledikleri gezi kapsamında, Çocuk Gelişimi Programı öğretim elemanları ve Çocuk Gelişimi Programı 1. Sınıf öğrencileri ile etkileşimli bir gün geçirdiler.

“Erken Çocukluk Gençlikle Buluşuyor” etkinliği çerçevesinde çocuklar ve öğrenciler çeşitli aktivitelerde bulundular. Öncelikle çevre ve doğa yürüyüşü yapan grup, kampüs alanının imkanlarını kullanarak ağaçları ve doğadaki değişimi gözlemleme ve Gediz SHMYO’yu tanıma fırsatı buldu. Okul bahçesinde oyun- drama etkinlikleri ile çocukların keyifli ve verimli bir gün geçirilmesi sağlandı. Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, çocuklar için Drama dersi kapsamında hazırlamış oldukları maskeleri öğrencilerle buluşturdu.

Gediz SHMYO öğretim elemanları Öğr. Gör. Hazal Poyraz Rüstemoğlu, Öğr. Gör. Ahmet Yiğit Palas ve Öğr. Gör. Saadet Bartan, öğrencilerle birlikte güzel bir gün geçirdiklerini belirttiler. Hayme Ana Anaokulu Müdürü Neziha Ataman, Gediz SHMYO ekibine teşekkür etti.

Etkinliğin koordinatörlüğünü üstlenen Bartan, “Bu süreçte bize destek veren Gediz SHMYO Müdürümüz Öğr. Gör. Dr. Sinan Darcan ve Müdür Yardımcılarımız Öğr. Gör. Melike Pehlivan ile Öğr. Gör. Ahmet Yiğit Palas’a teşekkür ederiz” dedi.