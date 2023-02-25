Erdoğmuş köyünden depremzedelere bir kamyon insani yardım malzemesi

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Erdoğmuş köyü sakinleri, deprem bölgesi için yardım toplayarak bölgeye gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Erdoğmuş köyünde başlatılan yardım kampanyasına köylüler ve köyde bulunan kurum ve STK’lar büyük ilgi gösterdi.

Erdoğmuş Köyü halkı depremin meydana geldiği andan itibaren kurdukları ekiplerle kapı kapı dolaşarak köylülerden yardım topladı.

Köy muhtarlığı, Erdoğmuş Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Erdoğmuş Spor Kulübü, Erdoğmuş Ortaokulu Okul Aile Birliği, Erdoğmuş Şehit Ramazan Demirci İlkokulu Okul Aile Birliği, Erdoğmuş Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Erdoğmuş Sulama Kooperatifi öncülüğünde köy halkından bir kamyon kuru gıda, temizlik malzemesi ve yakacak odun toplanarak deprem bölgesine gönderildi.