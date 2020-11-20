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Erdil, Kütahya’da ’Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı’na katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Kütahya Valisi Ali Çelik’in katılımıyla Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 20.11.2020, 21:14
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Erdil, Kütahya’da ’Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı’na katıldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Kütahya Valisi Ali Çelik’in katılımıyla Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya’nın asayiş ve güvenlik açısından genel durumunun değerlendirildiği toplantıda; 2020 yılına ait asayiş ve güvenlik konularında gerçekleştirilen operasyonlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Toplantıya; Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç katıldı.
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