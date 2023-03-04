Erbaş’tan Gediz’e teşekkür ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, asrın felaketinin ardından yardımlar için seferber olan Gediz’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Erbaş kurum ziyaretleri çerçevesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı makamında ziyaret etti. Burada Başkan Akçadurak ile fikir alışverişinde bulunan Milletvekili Erbaş, “Tüm Kütahya’da olduğu gibi Gediz’imizde de depremin ardından yaraları en kısa sürede sarmak adına önemli çalışmalar ve yardımlarda bulunuldu. Büyük bir seferberlik yaşandı. İnşallah en kısa sürede eski günlere elbirliğiyle dönüleceğine inanıyorum” dedi.

Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, beraberinde MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Gediz İlçe Başkanı Necdet Akel, Belde Belediye Başkanları ve MHP Teşkilatı üyeleriyle birlikte Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, Gediz Organize Sanayi Bölgesi yöneticileriyle görüştü.

Erbaş ve beraberindekiler ayrıca Gediz Belediyesi tarafından depremzedelere ulaştırılmak için hazırlanan gıda yardımı çalışmalarını ziyaret ederek, yardımlar için gece gündüz demeden çalışan görevlilere kolaylıklar diledi.

MHP’li Erbaş ve beraberindekiler, Gediz Esnaf Odalarını ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifini de ziyaret ederek depremin ardından yaraları en kısa sürede sarmak adına Gediz esnafının yapmış oldukları çalışma ve yardımlardan dolayı teşekkürlerini iletti.