Erbaş’ın Kıbrıs zaferi

Yaklaşık bir ay önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ı desteklemek amacı ile Kıbrıs’a gönderilen MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Tatar’ın seçimleri kazanmasında önemli rol oynadı.

Geride kalan 30 günde Erbaş, Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a destek amacıyla 69’u köy olmak üzere 189 bölgeye gitti. Erbaş’ın çalıştığı bölgelerin tümünde Tatar, rakibi Mustafa Akıncı’ya büyük fark attı.

Devlet Bahçeli tarafından Kıbrıs’ta seçim çalışmaları için görevlendirilen ve Türkiye’den seçimler için Kıbrıs’a giden tek siyasetçi olan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, geride kalan 30 günlük süre içerisinde toplam 13 bin kilometre yol yaptı. Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a destek olmak için ekibi ile gece gündüz demeden çalışan Erbaş, 69’u köy olmak üzere toplam 189 bölgeye giderek Tatar’a destek istedi.

Kıbrıs vatandaşı da olan ve Kıbrıs’ta birçok şirketi bulunan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın çalıştığı bölgelerin tamamında Ersin Tatar birinci olarak çıkması, seçimlerin kazanılmasında Erbaş’ın ne kadar önemli bir rol üstlendiğini göstermiş oldu.

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının belli olmasının ardından, sosyal medya hesabından bir açıklama yapan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı kutladı. Erbaş, “Esareti değil Cesareti seçen, bayrağına sahip çıkan KKTC’nin güzel insanları, bu tavrınızla Cengiz Topel ve Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük başta olmak üzere Kıbrıs’ı vatan yapan şehitlerimizi ve yaşayan gazilerimizi şad ettiniz var olun sağ olun, Tatar Kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.