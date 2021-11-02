Enne’ye beton asfalt

Kütahya Belediyesi tarihinde ilk kez beton asfalt seriminin Enne Mahallesi’nde yapıldığını belirten Belediye Başkanı Alim Işık, bu yönetimin yüzde 40 daha ucuz ve daha kalıcı olduğunu ifade etti.

Enne Mahallesinde yapımı başlanan beton asfalt yol serim çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Bugünün Kütahya Belediyesinde bir milattır olduğunu ifade etti. Başkan Işık, belediye tarihinde ilk kez beton yol asfalt seriminin başladığını söyledi.

Başkan Işık, bu konuda emeği geçenlere teşekkür ederek, Enne Mahallesi’nde yapımına başlanan beton asfalt hakkında bilgi verdi. Başkan Işık, “Enne Mahallemizde beton asfalt yapımı ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Geçen ay içinde toplam 43 bin 500 tonluk beton yol malzemesi alımı ihalesi sonucu olarak yüklenici firmamız işe başladı. Yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda 110 bin m2’lik beton yol imalatımız 2022 Mayıs ayına kadar tamamlanacak” dedi.

Çalışmaların Enne Mahallesi’nden başladığını ifade eden Başkan Işık, programa alınan diğer mahallelerde de beton asfalt çalışmalarının süreceğini söyledi. Yeni uygulamanın şehre hayırlı olmasını temenni eden Başkan Işık, “Normal sıcak asfalta göre yaklaşık yüzde 40 oranında daha az maliyetli bir asfalt serim yöntemi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.(EFE-)