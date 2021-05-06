“Engelsiz Üniversite” ödülü DPÜ’nün

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) düzenlediği 2021 Engelsiz Üniversite Ödüllerinde kazandığı 10 turuncu bayrakla bu yıl da ilk sırada yer aldı.

Yükseköğretim Kurulunun öğrenim gören engelli öğrencilerin fiziksel mekanlara, eğitsel olanaklara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen ödül törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile birlikte ödül kazanan diğer üniversitelerin rektörleri ve beraberinde ilgili rektör yardımcıları ile engelli öğrenci birimi sorumluları, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Üyeleri ile ödül başvurularının değerlendirilmesinde görev yapan panelistler katıldı.

Bakan Derya Yanık ve Başkan Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın etkinliğe ilişkin konuşmalarında YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri’nin üniversiteleri engelli bireyler başta olmak üzere herkesin erişimine açık hale getirme yolunda önemli bir teşvik unsuru olduğunu vurguladılar ve ödül kazanan üniversiteleri tebrik ettiler.

Konuşmaların ardından başlayan ödül töreninde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin 10 binası, Mekenda Erişilebilirlik ölçütlerinin sağlandığını temsil eden Turuncu Bayrak kategorisinde ödül aldı. Kazanılan bu ödüllerle birlikte, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde, İktisadi ve İdari Bilimler ile Simav Teknoloji fakültelerinde ve Domaniç Hayme Ana, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav ve Tavşanlı Meslek Yüksekokullarında YÖK’ün Mekanda Erişilebilirliği temsil eden turuncu bayrağı dalgalanacak.

“Engelli öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz”

Dumlupınar Üniversitesinin kazandığı ödüllerle ilgili bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi geçen sene düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 13 turuncu ve 1 mavi bayrakla birinci olmuştu. Üniversitemiz 2019 yılında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan ‘eğitim alanında erişebilirlik’ ödülü almıştı. Bu yıl da toplamda 10 turuncu bayrak ödülü ile dereceye girmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Üniversitemiz, 1992’de kurulan yaklaşık 8 milyon metrekare yerleşke alanı, 300 bin metrekare kapalı alanı ve yaklaşık 46 bin öğrencisi bulunan ülkemizin büyük ve güzide bir eğitim kurumudur. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi engelli öğrencilerimize sahip çıkmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için var gücü ile çalışmaktadır. İnşallah yakında tüm binaları ve sosyal alanları erişilebilir bir üniversite olacağız” dedi.

“Rektör Uysal, üniversitenin projelerini anlattı”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin projelerini anlatan Rektör Uysal,” Bizler ‘en büyük engel, engellenmektir’ şuurunda ve ‘engelsiz üniversite’ hayalindeyiz. Engelli insanlara saygının, insaniyetin gereği ve medeniyetin ölçüsü olduğunun bilincindeyiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, sadece eğitim kurumlarındaki fiziki engelleri kaldırmakla kalmamış, aynı zamanda bilim ve teknolojinin sağladığı imkânları da kullanmış ve özgün uygulamalara da imza atmış ve öncü olmuştur. Mesela, Engelli Yönlendirme ve Bilgilendirme sistemi (EYBİS), üniversitemiz öncülüğünde geliştirilen engelli öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıran önemli bir navigasyon projesidir ve engelli öğrencilerimiz tarafından etkin şekilde kullanılmaktadır. Engelsiz Bilgilendirme Asistanı (EBA) Projesi de yine üniversitemiz öncülüğünde geliştirilen ve aktif olarak kullanılan bir yazılımdır. Dijital kütüphane uygulaması ile de basılı eserleri engellilerimizin istifadesine sunuyoruz. Türkiye’nin en büyük festivali TEKNOFEST 2020’de ‘YuSi’ adlı görme engelli kullanıcı dostu olan mobil uygulamamız, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması - Sosyal İnovasyon Kategorisi’nde Türkiye üçüncüsü oldu. Biz sadece üniversitemizde okuyan yaklaşık 70 civarında olan engelli öğrencimize değil, ilimizde olan tüm engelli vatandaşlarımıza da sahip çıkmaya çalışıyoruz. Üniversitemizde bulunan MS hasta okulu ile multipl skleroz hastalarına sahip çıkıyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımızı meslek edindirme için de özgün projeler geliştiriyoruz. Geçen yıl kabul edilen 2 milyon lira civarında bütçesi olan ‘Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor’ adlı SOGEP projemizle de engelli vatandaşlarımızı meslek sahibi yapıyor ve istihdam ediyoruz. Üniversitemiz, bilgi paylaşımı ve farkındalık oluşturma amaçlı düzenlediği sosyal etkinlikler, yarışmalar, konferanslar, paneller gibi faaliyetler noktasında da açık ara öndedir ve önde olmaya devam edecektir” dedi.

“Engelsiz mutlu bir hayat için, DPÜ’yü seçin”

Uysal,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, sadece fiziki engelleri kaldırması yerleşkelerini, sosyal tesislerini ve eğitim binalarını engelsiz yapması ile değil, sadece engelli hayatını kolaylaştırıcı teknolojiler geliştirmesi ile değil, insani duruşu ile sevgi ve muhabbeti ile de engelli kardeşlerimizin yanındadır. Engelli insanımıza sahip çıkmayı en kutsal bir görev kabul etmektedir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bilim ve teknolojiyi engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve engelleri kaldırmak için kullanacak, azim ve gayretle çalışmalarına devam edecektir. Engelsiz üniversite olma yolundaki çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Son olarak, öğrenci adaylarımıza ‘Engelsiz mutlu bir hayat için, DPÜ’yü seçin’ diyorum” şeklinde konuştu.

“DPÜ bu yıl gene zirvede”

Bu yıl 114 üniversiteden 837 başvurunun yapıldığı ve Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak), Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) ve Sosyal Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kategorileri olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleşen yarışmada DPÜ, kazandığı 10 bayrakla en fazla bayrak kazanan üniversite olarak geçen yılki başarısını tekrarladı. Engelsiz Üniversite çalışmaları kapsamında daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kütahya Valiliğinden de ödül ve belgeler kazanan DPÜ, geçen yıl 13 turuncu ve 1 mavi bayrak kazandığı YÖK Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nde bu yıl kazandığı bayraklarla 23 turuncu ve 1 mavi bayrak sahibi olarak en çok bayrak kazanan üniversite unvanını sürdürdü.