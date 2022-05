Engellilerden farkındalık yürüyüşü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak adına yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Özel Uygulama Eğitim Merkezi öğrenci ve velileri tarafından Gediz’in en işlek Caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde gerçekleştirilen yürüyüş vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Yürüyüşe Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yaşar Türker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.

Yürüyüş sonunda konuşan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Sevginin, gönül birliğinin ve anlayışın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Sabır ve azimle hayata tutunan, yaşama bağlılıklarıyla bizlere örnek olan engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası’nı kutluyorum. Sizleri çok seviyoruz. Sadece bu özel gününüzde değil, Her zaman sizinleyiz, hizmetinizdeyiz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Her insanın bir engelli adayı olduğunu ifade eden Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Engelli Haftası münasebetiyle, engelli kardeşlerimizle yürüyüş gerçekleştirdik. Onlara bundan sonraki hayatlarında sağlık afiyet diliyorum. Biz gerek eğitim camiası olarak gerekse insan olarak onların her zaman hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelerle yanlarındayız. Her zaman onların farkındayız, onları seviyoruz” diye konuştu.

Tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması, toplumlarda engelli kişilerin güçlendirilmesi amacıyla 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlama yapıldığı dile getiren 15 Temmuz Şehitleri Özel Uygulama Eğitim Merkezi Müdür Vekili Hasan Ulutürk, “Farkındalık için yürüyüş etkinliği düzenledik. Bizim amacımız her insanın engelli adayı olduğunu insanlara hissettirebilmek ve bu farkındalığı oluşturabilmekti. Bu yürüyüşte bize katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.