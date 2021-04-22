Engelli vatandaşa tekerlekli sakat arabası

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 18 yaşında doğuştan engelli olan vatandaşa, Belediye Başkanı Arif Teke tarafından tekerlekli sakat arabası teslim edildi.

Başkan Teke, yaptığı açıklamada, ’’Bu mübarek günde, Belediye Meclis Üyemiz Mehmet Bacak ile birlikte, Belediyemiz ve Kütahya Sakatlar Derneği işbirliği ile 18 yaşındaki engelli Mustafa kardeşimize yeni arabasını teslim ettik. Çok mutlu oldu. Kendisine Allah’tan şifalar diliyoruz. Yardımlarından dolayı, Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar’a teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.