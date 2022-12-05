Engelli derneklerinin başkanları dinlendi

Kütahya’da Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelli bireylerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek, farkındalığı artırmak amacıyla Vali Ali Çelik başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda alınan kararlar engelli derneklerini sevindirdi.

Farkındalığı pekiştirmek, daha iyi yarınlara hep beraber gidebilmek adına neler yapılabileceğinin istişare edileceğini ifade eden Vali Ali Çelik, “Burada anlatılan her şeyin takipçisi olmak bizim boynumuzun borcu, sorumluluğu” dedi.

Mücadele etmenin temelinin inanmak olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, bir arada olmanın temelinin üzülmek ve acıma duygusu değil empati olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Çünkü yaşamı algılayamayan, içinde empati olmayan hiçbir şeyin insanlık adına değerinin olmadığını düşünüyorum. Empati kurmak gerekiyor.”

Engelli derneklerinin yaşadığı maddi sıkıntıların giderilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce proje hazırlandığını hatırlatan Vali Çelik, imzalanacak protokol çerçevesinde 12 derneğe her ay maddi destek sağlanacağını kaydetti. Vali Çelik, “Büyük bir kaynak değil ancak yaşadığınız sıkıntıyı bir nebze olsun azaltacağı inancındayız” dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, toplantıda çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda ilettikleri sorunlara çözüm bulunmasından duydukları memnuniyeti ifade eden dernek başkanları verimli bir istişare olduğunu belirterek Vali Çelik’e ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.