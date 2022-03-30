En çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Mustafa Hakkı Yeşil ve Gülten Dayıoğlu kütüphanelerinde düzenlenen programda, en fazla kitap okuyan öğrencilere ödüllerini verdi.

28 Mart-3 Nisan arasında kutlanan Kütüphane Haftası sebebiyle Mustafa Yeşil - Gülten Dayıoğlu Çocuk kütüphanelerinde bir dizi program düzenlendi.

Moderatörlüğünü İsa Kahraman’ın yaptığı söyleşide, DPÜ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Ersoy ‘Yazma Eserlerin Önemi ve Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesindeki Yazma Eserler’ konulu, DPÜ Tarih Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Özlem Soyer Zeyrek de ‘Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinde Bulunan Tarih ile İlgili Kaynaklardan Nasıl Yararlanılmalıdır’ konulu, Mustafa Yeşil Kütüphanesi Uzman Kütüphanecisi Emine Gedik ‘Mustafa Yeşil’in Hayatı, Kütüphanesi ve Kent Arşivi olarak Mustafa Yeşil Kütüphanesi’nin Kütahya’ya Katkısı’ konularında konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmaların ardından programa katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2021-2022 senesinde en fazla kitap okuyan, İlkokul düzeyinde Evliya Çelebi ilkokulundan Aslınur Çıracı, orta öğretim düzeyinde Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu’ndan Mustafa Kayra Durmaz ve lise düzeyinde Kılıçarslan Lisesinden Ummahan Sarı’ya ödüllerini verdi.