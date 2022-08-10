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Emre Acar yuvada kaldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Ligde mücadele eden Tavşanlı Gençler Gücüspor Emre Acar ile yeniden anlaştı.

KÜTAHYA 10.08.2022, 12:03
Emre Acar yuvada kaldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Ligde mücadele eden Tavşanlı Gençler Gücüspor Emre Acar ile yeniden anlaştı.

Tavşanlı Gençler Gücü Spor Kulüp Başkanı Kenan Çelik, yapmış oldukları transferler ile takım kadrosunu güçlendirdiklerini ifade ederken geçtiğimiz yıl takımlarının formasını giyen sağ bek ve sağ açıkta oynayan 1994 doğumlu Emre Acar ile anlaştıklarını söyledi. Emre Acar, daha önce Moymulspor, Demirbilekspor, Derbentspor, Bursa Nilüferspor, Bursa Tütünspor takımlarında forma giydi.

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