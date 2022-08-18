Emet’te YKS ve LGS yerleştirmelerinde başarı oranı yüzde 60

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarını değerlendiren Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, bu yıl sınavlara hazırlanan öğrencilerden 50’sinin lisans programlarına, 59’unun ise ön lisans programlarına yerleştiğini açıkladı.

Müdür Bilal Şen yaptığı açıklamada, “ 2022 yılı üniversite yerleştirme sonuçlarına göre ilçemiz eğitim kurumlarında sınavlara hazırlanan öğrencilerden 50 öğrencimiz lisans programlarına, 59 öğrencimiz ise ön lisans programlarına olmak üzer toplam 109 öğrencimiz üniversiteye yerleşti. Oransal olarak baktığımızda lisans yerleştirme oranı geçen yıl yüzde 17.80 iken bu yıl bu oran yüzde 27’ye, lisans ve ön lisans yerleştirme oranı geçtiğimiz yıl yüzde 50 iken, bu yıl yüzde 59’a yükselmiştir. 2022 yılı LGS yerleştirme sonuçlarına baktığımızda geçtiğimiz yıl sınava giren 165 öğrenciden 51’i sınavla alan okullara yerleşirken, bu sene sınava giren 144 öğrenciden 61’i sınavla alan okullara yerleşmiştir. Önceki yıllara göre hem üniversite ve liselere yerleştirme oranlarında hem de yerleştirilen üniversitelerin ve liselerin kalitesi açısından büyük bir başarı sağlamış bulunmaktayız. YKS ve LGS sınavı yerleştirmelerinde büyük başarı elde eden öğrencilerimizi tebrik eder, bu başarıların sağlamasında emeği geçen başta ilçe Kaymakamımız Hasan Çiçek’e, Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan’a, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer’e, Hitit Üniversite Rektörü Ali Osman Öztürk’e, Emet Taşıyıcılar Kooperatifimize, bu süreçte gönülden çalışan okul yöneticilerimize ve eğitim kurumu çalışanlarımıza teşekkürü borç biliyorum. YKS ve LGS sınavlarına yönelik çalışmalarımızla bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.