Emet’te yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerine iftar

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakamlık tarafından yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerine iftar verildi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar yetim ve öksüz çocuklar ve aileleriyle iftar programında buluştular.

İftar sonrası Kaymakam Çiçek ve Belediye Başkanı Doğan yetim ve öksüz çocuklara çeşitli hediyeler verdi.