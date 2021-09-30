Emet’te “Yerel Kalkınmada Leadar” bilgilendirme toplantısı

Emet ilçesinde Kütahya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD Programı kapsamında yerel toplulukların kendi yerel kalkınma süreçlerine katılımlarını sağlamak için “Leader” toplantısı gerçekleştirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın makamında yapılan toplantıya TKDK Kütahya İl Koordinatörü Ahmet Yazar, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Kızılçay, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Ünlü, çiftçiler ve süt ürünleri üreticileri katıldı. Toplantıda desteklenen projeler değerlendirildi.

“Leadar Nedir?”

Leader, yerel toplulukların kendi yerel kalkınma süreçlerine katılmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş yenilikçi bir yaklaşımdır. Bölgesel veya ulusal düzeyde kararı verilen kalkınma planları, yukarıdan aşağıya yaklaşımla uygulanır. Her Yeg kendi çalışma alanı için bir Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlar.