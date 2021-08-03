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Emet’te yangın bölgeleri için yardım kampanyası

Kütahya’nın Emet ilçesinde Türk Kızılayı Emet Şubesi tarafından yangın bölgelerindeki ihtiyaçlar sahipleri için yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 03.08.2021, 16:57
Emet’te yangın bölgeleri için yardım kampanyası

Kütahya’nın Emet ilçesinde Türk Kızılayı Emet Şubesi tarafından yangın bölgelerindeki ihtiyaçlar sahipleri için yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Emet Belediyesi önünde açılan yardım standına, su, ayran, yazlık kıyafet, hijyen seti, çocuk bezi, havlu, nevresim ve ışıldak gibi ihtiyaçların kabul edildiği bildirildi. İlçede berber ve kafe sahibi bazı esnafların, birer günlük gelirlerini yangın bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bağışladığı açıklandı.
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