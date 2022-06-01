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Emet’te üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatı

Emet Orman İşletme Müdürlüğünde üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatı yapıldı.

KÜTAHYA 01.06.2022, 09:38
Emet’te üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatı

Emet Orman İşletme Müdürlüğünde üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatı yapıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı başkanlığında Hanyeri Orman İşletme Şefliği İkibaşlı köyünde yapılan tatbikatta, koruyucu giyim malzemeleri ve donanımının önemi vurgulandı ve iş güvenliği anlatıldı. Daha sonra kesim teknikleri, standardizasyon esaslarıyla ilgili bilgiler verildi ve ağaç kesimi uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

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