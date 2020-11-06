Emet’te üreticilere Macar fiği tohumu dağıtıldı

Kütahya’nın Emet İlçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı genel bütçesinden temin edilen, bin 600 kilogram Macar fiği tohumunun 16 üreticiye 160 dekar alana ekilmek üzere dağıtıldığı bildirildi.

Programda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Kızılçay tarafından Macar fiği tarımı ve Macar fiğinin hayvancılık açısından önemi hakkında kısa bilgi verilirken, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, dağıtılan tohumların çiftçilerimize hayırlı olmasını dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Hayvancılıkta maliyetlerin yüzde 70’ini yem oluşturur. Çiftçilerimiz kaba yemi kendileri üreterek maddi olarak daha karlı hayvancılık yapabilir’’ dedi.

Devletin tarım ve hayvancılığa olan destekleri ile tarım ve hayvancılığın önemini vurguladığını belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ’’Hükümetimizin ve Tarım Bakanlığının yapılan bu yardımlardaki temel amacının yem bitkilerinin ekim alanlarının ve hayvancılık sektörünün geliştirilmesidir. Macar fiğinin hem hayvan yemi olarak kullanıldığı hem de ekildiği alanlarda arazinin fiziksel ve kimyasal yapısına olumlu etkiler bulunarak, organik olarak zenginleşmesine katkı sağlıyor. Hayvancılık sektöründeki girdi maliyetleri konusunda bir avantaj sağlıyor. Tohumlar çiftçilerimize kazançlı ve bereketli olsun" diye konuştu.