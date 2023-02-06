Emet’te "Ulu Çınarlar" projesi

Emet İlçe Müftülüğü "Ulu Çınarlar" projesi çerçevesinde ilçede yaşlı vatandaşları, müftülükten emekli olmuş hocaları ziyaret ederek, hayır duaların alıyor.

Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar koordinesinde, oluşturulan heyet tarafından ilçede yaşlı vatandaşlar, hastalar, engelliler ve müftülükten emekli hocalar evlerinde ziyaret ediliyor.

Müftülük Şube Müdürü Birol Usaç ile birlikte projeyi hayata geçiren İlçe Müftüsü İsmail Çınar,” Her biri birer ulu çınar gibi belli bir yaş ve olgunluğuna gelmiş, toplumumuzda yaşayışlarıyla, davranışlarıyla örneklik teşkil eden yaşlılarımızı, engelli kardeşlerimizi, müftülüğümüzden emekli olmuş hocalarımızı ve hastalarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Ulu çınarlarımızı ziyaret edip hatıralarını dinliyoruz. Bir ihtiyaçları varsa imkanlar nispetinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere yaşlıları gözetmek, ziyaret etmek, hal ve hatırlarını sormak Sevgili Peygamberimiz (sas)’in biz Müslümanlara bir tavsiyesidir. Zira Allah Resulü, ’Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir” buyurmuştur. Proje çerçevesinde ziyaretlerimiz devam edecektir " dedi.