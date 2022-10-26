Emet’te tüm kurumlar tek bir çatı altında toplanacak

Kütahya Valisi Ali Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı üzerine Emet ilçesine inşa edilecek yeni kaymakamlık hizmet binası için incelemelerde bulundu.

Yeni hizmet binasının Emet Otogarının bulunduğu alana inşa edileceğini belirten Vali Ali Çelik, depreme dayanıksız mevcut binanın bulunduğu alanın ise vatandaşların talebi üzerine meydan olarak değerlendirileceğini söyledi.

Emet’in ihtiyaç duyduğu hizmet binasına kavuşmasıyla birlikte tüm kurumların tek bir çatı altında bir araya geleceğini dile getiren Vali Çelik, vatandaşın hızlı ve etkin hizmetle buluşturulacağını kaydetti.