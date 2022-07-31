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Emet’te trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde kullandığı otomobiliyle Kızıldere mevkiinde bariyerlere çarparak hayatını kaybeden Ebru Altın, (26) ilçeye bağlı Sarıayak köyünde toprağa verildi.

KÜTAHYA 31.07.2022, 17:12
Emet’te trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde kullandığı otomobiliyle Kızıldere mevkiinde bariyerlere çarparak hayatını kaybeden Ebru Altın, (26) ilçeye bağlı Sarıayak köyünde toprağa verildi.

Ebru Altın’ın cenazesi İlçe Müftüsü İsmail Çınar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Emet ilçesine bağlı Sarıayak köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

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