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Emet’te toplu sünnet töreni

Kütahya’nın Emet ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde 23 çocuk sünnet ettirildi.

KÜTAHYA 03.09.2021, 19:13
Emet’te toplu sünnet töreni

Kütahya’nın Emet ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde 23 çocuk sünnet ettirildi.

Emet Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve aileler katıldı. Çocuklar için özel olarak süslenen salonda kurulan sünnet tahtında aileler hatıra fotoğrafları çektirirken, çocuklar için eğlenceler düzenlendi. Protokol tarafından tüm çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Emet Belediyesi tarafından temin edilen sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar, aileleri ile birlikte protokolle yemekte buluştu. Kütahya Evliya Çelebi Mehteran ekibi eşliğinde ilçe protokolü, sünnet çocukları ve aileleri, ilçe merkezinde kurtuluş yürüyüşü gerçekleştirdi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Pandemi nedeniyle bu yıl 2 günlük etkinlikler düzenledik. Buradan herkesi pandemi aşılarını tamamlamaya davet ediyorum. Aşılarımızı tamamlayarak bu salgını hep birlikte yenelim. Salgından kurtularak gelecek sene 100. yılını kutlayacağımız kurtuluş şenliklerimizi daha geniş zaman diliminde ve daha geniş etkinliklerle hep birlikte coşkuyla kutlayalım” dedi.

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