Emet’te Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Programı

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Kütahya Teşkilat Eğitim programı merkez ve tüm ilçe yönetimlerinin katılımı ile Kütahya’nın Emet ilçesinde gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, Adana Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zembilci ve Doç. Dr. Oğuz Göksu, araştırmacı gazeteci Abdurrahman Uzun’un konuşmacı olarak katıldığı program Emet Termal Resort Emeti Hatun Salonunda gerçekleştirildi. Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Programına AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya İlçe Teşkilat Başkanları, Gençlik ve Kadın Kolları ile AK Parti’li Belediye Başkanları katıldı.

Programın açılışında konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 2023 yılı seçimlerinin önemine değinerek, genel merkezlerinin Türkiye Yüzyılı Programı ile teşkilatlarının her kademesini bilgilendirerek, vatandaşlara direkt aktarma konusunda bir eğitim programı gerçekleştirildiğini ifade etti. Konuşmasında Türkiye Yüzyılı’nın özünde insanın olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Usta, AK Parti’nin ülke için hizmet ve eser siyaseti üretmeye çalışarak eski Türkiye’yi kapatıp yeni bir Türkiye yapma çabasına hizmet ettiğini söyledi.

“2023 yılı ile beraber dünyada da yeni bir Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olacak”

Usta, "Cumhuriyet’in 100’üncü yılı 2023 yılı ile beraber dünyada da yeni bir Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olacak. Türkiye Yüzyılını da hemen şimdi başlattık. Dünyada artan küresel kriz ve sorunlara çözüm üretemeyen sistemler ile liderlerle bir mücadele halindeyiz. Bugün dünyadaki küresel krizlere çözüm üreten tek ülke ve lider var. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ve onun AK Parti teşkilatlarıdır" dedi.

Programda AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, “Seçim 2023” ve “Türkiye Yüzyılı” konusunda, gazeteci ve yazar Abdurrahman Uzun, “Sıkça Sorulan Sorular” başlıklı, iletişimci TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu, “Siyasal İletişim ve Yeni Medya” isimli sunum gerçekleştirdiler. Eğitim programı Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi Yüksel Okşak’ın ekonomi üzerine gerçekleştirdiği konuşma ile sona erdi.

“Hükümetimiz dönemindeki icraatlar, bu dava için yapılanlar, verilen mücadeleler anlatıldı”

Etkinlik sonrası bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığımız tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Programımızı il ve ilçe teşkilatlarımızın yoğun katılımı ile Emet ilçemizde gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı’nda, ekonomi ve enerji üzerine yapılan konuşmada, Hükümetimiz dönemindeki icraatlar, bu dava için yapılanlar, verilen mücadeleler anlatıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ile mücadelemizin sonuna kadar devam edeceği vurgulandı. Bizlere hafta sonlarını ayıran ve ilimizin her köşesinden Emet ilçemize gelen tüm teşkilat mensuplarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, partilerinin böylesi büyük bir Eğitim Akademisine Emet‘te ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.