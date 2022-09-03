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Emet’te sünnet ve kulak delme şöleni
Emet Belediyesince 3 Eylül Gazi Emet’in Kurtuluşu Bor, Termal Turizm Festivali çerçevesinde sünnet ve kulak delme şöleni düzenlendi.
KÜTAHYA 03.09.2022, 12:10
Emet Belediyesince 3 Eylül Gazi Emet’in Kurtuluşu Bor, Termal Turizm Festivali çerçevesinde sünnet ve kulak delme şöleni düzenlendi.
Etkinlikte 34 çocuk sünnet olurken, Belediye Çok Amaçlı Salonunda Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen kulak delme etkinliğinde ise 14 kız çocuğunun kulakları delinerek ilk küpeleri takıldı.
Çocuklar ve ailelerinin düğün yemeklerini yemelerinin ardından Manisa bandosu eşliği ve nostaljik sünnet aracı ile başlayan kortej yürüyüşü mini lunapark kurulan Emet Termal Resort futbol sahasına kadar sürdü.
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