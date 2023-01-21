Emet’te su sıkıntısına neden olan su kaçağı tespit edildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaklaşık 20 gündür belirli noktalarda su sıkıntısına neden olan büyük su kaçağı Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tespit edilerek arıza giderildi.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet, Kapaklıca, Dere, Kaynarca ve Akpınar Mahallesinin bazı bölümlerinde yaşanan su kesinti ve sıkıntısına neden olan büyük su kaçağı ekiplerce gece gündüz yapılan bölge gezme, gece kaçak su arama, dinleme gibi çalışmalar sonucu bulunarak tamiri yapıldı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Selçuk Küpçü, ekiplerin geceleri de süren geniş bir alanda su kaçağı arama tarama sonrası büyük bir kaçağın bulunarak gerekli tamiratın yapıldığını ve su sıkıntısı yaşanan bölgelerde sorunun giderildiğini söyledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “İlçemizde uzun zamandan beri aranan su kaçağı bugün itibari ile bulundu ve tamiratı şu işleri personelimizce gerçekleştirildi. Miadını doldurmuş bir alt yapımız var. 2 metrelik bir alanda 3 tane kelepçe stent ile hayata devam etmenin bir anlamı yok. İşte bu sebeple en öncelikli projemiz alt yapı ve su hatlarımızı yenilememiz gerekiyor. Alt yapı projemizin inşaat aşaması yüzde 40’a ulaştı. Artan maliyetlere rağmen projemizi tamamlayacak hem halkımızı hem de personelimizi refaha kavuşturacağız. Gazi Emet halkımıza sabır ve hoşgörüsünden dolayı teşekkür ediyorum. Emek ve gayretlerinden dolayı personelimize teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak ve bizde Emet olarak Emet yüzyılında Gazi İlçemize en güzel hizmetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ilçemize kazandıracağız” dedi.