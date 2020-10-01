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Emet’te sigara yasağı
BU İLÇEDE SİGARA İÇMEK YASAKLANDI
KÜTAHYA 01.10.2020, 10:51
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Kütahya’nın Emet ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığı bildirildi.
Emet Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemiz girişinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü önünden başlayarak, Hükümet Caddesi, Zafer Meydanı, Kaynarca Caddesi, Gezne Caddesinin başlangıcından Kasap Pınarı Caddesinin birleştiği alan, ilaveten Zafer Meydanından Ali Uçar Sokak, Yukarı Pazar Yeri, Küçük Çarşı Sokak, Çarşı Camii civarı, Porsuk Ahmet Caddesi ve balık pazarı güzergahında sigara içilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca saat 12.00 ile 19.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşların yukarıda adı geçen cadde ve sokaklara girmemelerine karar verilmiştir’’ ifadeleri kullanıldı.
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