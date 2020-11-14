banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları
Doktora ‘terbiyesiz' dedi cezayı yedi
Doktora ‘terbiyesiz' dedi cezayı yedi
Konteyner kente ilk konteynerler geldi
Konteyner kente ilk konteynerler geldi

Emet’te sigara içilmeyecek alanlar açıklandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde sigara içilmesi yasak olan alanlar İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararla açıklandı.

KÜTAHYA 14.11.2020, 09:58
3
Emet’te sigara içilmeyecek alanlar açıklandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde sigara içilmesi yasak olan alanlar İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararla açıklandı.

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ’’Vatandaşlarımızın, Orman İşletme Müdürlüğü önünden başlayarak, Hükümet Caddesi, Zafer Meydanı takiben Kaynarca Cadddesi, Gezne Caddesi başlangıcından Kasap Pınarı Caddesinin birleştiği alan, ilaveten Zafer Meydanından Ali Uçar Sokak, Yukarı Pazar Yeri, Küçük Çarşı Sokak, Çarşı Cami Çevresi, Porsuk Ahmet Caddesi, Balık Pazarı (Eski Odun Pazarı) güzergahlarında, Kaynarca Caddesinden Kocaalan Caddesi istikametinde, Bor Otel önüne kadar, Akpınar Engelsiz Yaşam Parkında, Belediyemizce belirlenen alanlarda tanımlanan duraklarda vatandaşların sigara içmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Bu kararlar toplantıya katılanların oy birliği ile alındı. Alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi’’ ifadelerine kullanıldı.
Yorumlar (0)
banner417
13°
parçalı bulutlu
banner378