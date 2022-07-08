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Emet’te şehit ailesi ve gazilere bayram ziyareti

Kütahya’nın Emet ilçesinde ilçe protokolü tarafından Kurban Bayramı öncesi şehit ailesi ve gaziler evlerinde ziyaret edildi.

KÜTAHYA 08.07.2022, 16:45
Emet’te şehit ailesi ve gazilere bayram ziyareti

Kütahya’nın Emet ilçesinde ilçe protokolü tarafından Kurban Bayramı öncesi şehit ailesi ve gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Kurban Bayramı öncesi, merkez ve çeşitli köylerde ikamet eden şehit ailesi ve gazileri evlerinde ziyaret ettiler.

Ziyarette şehit ailelerinin bayramları kutlanarak, hal ve hatırları soruldu, ihtiyaç ve talepleri dinlendi. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

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