Emet’te samanlık yangını

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir köyde çıkan samanlık yangını paniğe sebep oldu.

Yarış köyünde dün gece Mehmet Can’a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler su tankeri ile yaptı. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan Emet, Hisarcık ve Çavdarhisar belediyeleri ile Eti Bor itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik uğraşı sonucu söndürüldü. Yangın sonunda samanlık kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.