Emet’te Sakal-ı Şerif ziyareti

Emet İlçe Müftülüğünce Umutlu köyü camiinde teravih namazı öncesi sohbet yapılıp sonrasında Sakal-ı Şerifi ziyarete açıldı.

Konuyla ilgili Emet İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada,” Müftülüğümüz personeli Mustafa Atilla, Ramazan Özdemir ve Kuran Kursu öğreticisi Harun Çetin Umutlu köyü camiinde teravih namazı öncesi sohbet yapıp sonrasında Sakal- ı Şerifi ziyarete açtılar. Umutlu köyü camii cemati Peygamber Efendimizin manevi huzurunda salatü selam getirip duada bulundular” ifadelerine yer verildi.