Emet’te oğlaklar podyuma çıktı

Kütahya’nın Emet ilçesinde 1. Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali çerçevesinde keçi üretimini teşvik etmek amacıyla “Oğlak Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Bu yıl ilk defa Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali çerçevesinde festival alanında düzenlenen " Oğlak Güzellik Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada yetiştiricilerin oğlaklarını rengarenk süsledikleri görüldü. Yarışma öncesi tüm oğlaklara çan hediye edildi, oğlak sahiplerine ise Teşekkür Belgesi verildi.

Oğlak Güzellik Yarışmasında bir konuşma yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Ekmeğini taştan, topraktan çıkaran, “Milli ekonominin temeli tarımdır, hayvancılıktır” ilkesi çerçevesinde devletine, vatanına, milletine sahip çıkan yetiştiricilerimiz, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor, buraya katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Keçi Emet’in önemli bir değeridir. Kebap keçiden, peynir keçiden, peynirli pide yine keçi peynirinden yapılmaktadır. Biz niye keçiyi ön plana çıkarmayalım” dedi.

“Atıl ekonomiyi aktif ekonomiye çevirdik”

İlçede atıl ekonomiyi aktif ekonomiye çevirdiklerini söyleyen Başkan Doğan,” “Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften” isimli Sogep projesini hayata geçirdik. Sizlerden keçilerinizi sağmanızı istiyoruz. Kendiniz de peynir yapabilirsiniz. Ürettiğiniz ürün değerli bir ürün. Peynirinizi değerinde satın, dağda bayırda geziyorsunuz, yağmurda, karda kışta kalıyorsunuz. Sizin hakkınız ödenmez” diye konuştu

“Keçi Belediyeden, süt köylüden, peynir projesinin Zafer Kalkınma Ajansı ve Belediye ortaklığıyla yapıldığını söyleyen Proje Koordinatörü Ahmet Kısa, “Proje çerçevesinde bin 30 keçiyi 26 üreticiye dağıttık. Amacımız vatandaşların kendi gelirlerine katkı olması, bu amaçla belediye olarak vatandaşlara dağıttığımız keçilerin sütlerini satın aldık. Bunları kendimiz peynire çevirdik ve kooperatifimiz aracılığıyla satışını gerçekleştirdik. Bundan sonra verdiğimiz keçilerin oğlaklarını alıp, yeni yetiştiricilere dağıtacağız. Böylece projenin sürdürülebilirliği devam edecek” dedi.

Jüri üyeliklerini, Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Ahmet Mülayim ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Teknisyeni İsmail Bal’ın yaptığı 0-6 aylık oğlakların katıldığı yarışmada oğlaklara jüri tarafından bakım, beslenme durumu, boyun, ayak, kuyruk ve kıl yapısı, yüz güzelliği, ayakta duruşu ve özel kanaat yönünden puan verildi.

Yarışma sonunda, Veli Altınkaya’nın oğlağı birinci, Semiha Akıncı’nın oğlağı ikinci, Özlem Akıncı’nın oğlağı ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan oğlak sahibine madalya ve 4 çuval yem, ikinci olan oğlak sahibine madalya ve 3 çuval yem, üçüncü olan oğlak sahibine madalya ve 2 çuval yem verildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm oğlak sahiplerine birer çuval yem verildi.