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Emet’te mesire alanı çalışmaları
Emet Belediyesi tarafından, Emet Çayı Yağcık köprüsü çevresinde yapılacak olan mesire alanı için çalışmalarının başlayacağı bildirildi.
KÜTAHYA 07.01.2021, 10:20
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Emet Belediyesi tarafından, Emet Çayı Yağcık köprüsü çevresinde yapılacak olan mesire alanı için çalışmalarının başlayacağı bildirildi.
DSİ Kütahya İl Müdürlüğü ekipleri, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Belediye fen işleri ekipleri ile düzenleme yapılacak alanda çalışmaları yerinde değerlendirdi.Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, ’’DSİ tarafından su havzasını genişletme çalışmalarına destek verilecek. Çalışmalar kapsamında Emet belediyesi olarak, bu alanı mesire yeri olarak düzenleyip halkımızın kullanımına sunacağız’’ dedi.
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