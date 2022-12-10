Emet’te marketlerde fiyat denetimleri

Kütahya’nın Emet Belediyesi zabıta ekipleri son günlerde vatandaşlardan gelen fahiş fiyatlar konusundaki şikayetlerin artması üzerine marketlere yönelik denetimlerini artırdı.

Belediye Zabıta ekipleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan çalışmalar çerçevesinde marketler denetlendi.

Denetimlerle ilgili bir açıklama yapan Belediye Zabıta Amiri Mustafa Gökçe, ”Emet Belediye Zabıta Amirliği olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle birlikte marketlerde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde raf ve kasa arasında fiyat farkı olup olmadığını karşılaştırıyoruz. Ayrıca dondurulmuş gıdaları, saklama koşullarını ve gıdaların son kullanma tarihlerini kontrol ediyoruz” dedi.

Denetimlerin hız kesmeden süreceği bildirildi.