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Emet’te lise son sınıf öğrencilerine sınav

EMET'TE LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE 14 KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YAPILACAK

KÜTAHYA 13.11.2020, 12:12
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Emet’te lise son sınıf öğrencilerine sınav

Kütahya’nın Emet ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları kapsamında Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir çalışma planı hazırlandığı bildirildi.

Emet Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen yaptığı açıklamada, ’’Yaptığımız plan doğrultusunda Eylül ayında tüm lise yöneticileri ile planlama toplantıları yapıldı. Toplantılar sonucunda planlanan çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla sınavlara hazırlık komisyonu kuruldu. Komisyon çalışmalarına hemen başlayarak ilçemizde görev yapan tüm lise branş öğretmenleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen başkanlığında, her branş ile ayrı ayrı değerlendirme toplantıları düzenleyerek yıl boyu yapılacak çalışmalar, dersler bazında planlandı. Yapılan planlamalar kapsamında Haziran ayına kadar toplam 14 kazanım değerlendirme sınavı yapılması ve bu sınavların ayrıntılı olarak değerlendirmesi kararlaştırıldı. Eylül ayında yapılan ilk sınava Halk Eğitim Merkezinde kurslara devam eden 32 mezun öğrenci dahil, ilçemiz liseleri son sınıf öğrencileri ile 233 öğrenci sınava katıldı. Yapılan sınavın ardından kurumumuz tarafından her okulda ayrı ayrı idarecilerin ve branş öğretmenlerinin katılımı ile sınavdaki başarılar değerlendirilerek alınması gereken tedbirlerle ilgili kararlar alındı. Amacımız ilçemizde eğitim gören öğrencilerimize daha nitelikli ve onları hedeflerine ulaştıracak bir sistem oluşturup, bunun takibini yapabilmektir. İnşallah bu çalışmalar tüm paydaşlarımızın katılımı ile başarıya ulaşacaktır" diye konuştu.
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