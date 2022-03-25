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Emet’te "Kültür Güçtür. Kendi Yiyeceğini Kendin Üret" isimli sergi
Kütahya’nın Emet Anadolu İmam Hatip Lisesinde, "Kültür Güçtür. Kendi Yiyeceğini Kendin Üret" isimli sergi açılışı gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 25.03.2022, 10:04
Kütahya’nın Emet Anadolu İmam Hatip Lisesinde, "Kültür Güçtür. Kendi Yiyeceğini Kendin Üret" isimli sergi açılışı gerçekleştirildi.
Emet Anadolu İmam Hatip Lisesinde eTwinning projeleri kapsamında düzenlenen serginin açılış kurdelesini Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Nuri Ceyhan, Halk Eğitim Müdürü Süleyman Avcı, Okul Müdürü Mehmet Ali Özçelik birlikte kesti.
Sergilenen elişi ürünleri, geleneksel kıyafetleri, eski alet ve ekipmanları inceleyen Başkan Hüseyin Doğan ve protokol üyeleri hayranlıklarını gizleyemediler.