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Emet’te küçükbaş hayvanların tanımlanması ve aşılama çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvanların tanımlanması ve aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 21.06.2022, 12:34
Emet’te küçükbaş hayvanların tanımlanması ve aşılama çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvanların tanımlanması ve aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından Örencik ve Ömerfakı köylerinde küçükbaş hayvanların tanımlanması ve aşılama çalışmalarıyla birlikte köpeklere de kuduz aşılaması yapıldı.

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