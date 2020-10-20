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Emet’te Korona virüs denetimleri

EMET'TE KORONA VİRÜS DENETİMLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

KÜTAHYA 20.10.2020, 10:54
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Emet’te Korona virüs denetimleri

Kütahya’nın Emet ilçesinde protokolün Korona virüs denetimleri devam ediyor.

Denetimlere Emet Kaymakam Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Vural, Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Rukiye Kara, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, kolluk kuvvetleri ve belediye görevlileri katıldı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ’’İlçemizde yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde, özellikle de vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin genel bir denetimi gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığının emirlerinde vurgulandığı üzere, salgının son günlerdeki yayılım seyri göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Temel prensipler olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uymakla birlikte, sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

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