Emet’te Korona virüs denetimi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek eşliğinde, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Emet ilçesinde yapılan denetime Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erdal Ercan, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı ve kolluk kuvvetleri katıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ’’İçişleri Bakanlığının (Covid-19) tedbirleri kapsamında 5 Mart 2021 tarihli emirleri gereğince mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan Dinamik Denetim Modeli hayata geçirilmiştir. Yumuşatılan tedbirlerden dolayı salgın boyutuyla yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için denetim ekiplerimiz marifetiyle 24 saat esasına göre süreklilik taşıyacak şekilde, kapsamdaki tüm alanlar ihmal edilmeden denetlenmektedir. Denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek alınmaktadır. Denetim faaliyetlerimizde, Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması konusunda rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile işyerlerini kurallara uymaya, sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenmektedir. İlçemiz esnafına ve vatandaşlarımıza, alınması gereken kurallara uyulmasının hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığı vurgulanarak, tavsiye ve uyarılarda bulunulmuş, ayrıca HES kodu sorgulaması da yapılmıştır” ifadelerini kullandı.