Emet’te kitap okuma etkinliği

Emet Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen “Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap” okuma projesi çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kitap okuma etkinliğine İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen etkinlik çerçevesinde kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler ile kitap okuyan Kaymakam Hasan Çiçek, her yerde ve her yaşta toplumun tüm kesimlerinde kitap okuma farkındalığını oluşturmak için, sadece öğrencilerden değil, toplumun tüm kesiminde kitap okuma alışkanlığını geliştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Kampanyanın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde başladığını belirten Kaymakam Çiçek,”19 Mayıs 2023 tarihine kadar sürecek kitap okuma etkinliğinde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirilecektir. 2020 yılından bu yana düzenlediğimiz kitap okuma kampanyaları ile yılda 7 milyon sayfa kitap okuma hedefine ulaştık. Bu senede yeni bir kitap okuma kampanyası başlattık. “Her zaman kitap, her yerde kitap” sloganı ile sürdürülecek kampanyamızla çocuklarımız ve gençlerimizin kitap okuma alışkanlıklarını artırarak Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme gayretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Kitap okuma etkinliği sonunda Kaymakam Hasan Çiçek, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çekildiler.